وكان هداف الدوري الإنجليزي إيرلنغ هالاند تقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 23، قبل أن يتلقى فريقه هدفين في الدقيقتين 78 و83.

وتجرع بطل الدوري الإنجليزي الخسارة الرابعة تواليا في جميع المسابقات.

وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها المدير الفني جوسيب غوارديولا 4 مباريات متتالية في مسيرته التدريبية اللامعة.

وبقي مانشستر سيتي في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة من 11 مباراة، بفارق نقطتين خلف ليفربول الذي لعب 10 مباريات.

وصعد برايتون إلى المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

وبعد هزائم أمام توتنهام في الكأس وبورنموث في الدوري وسبورتنغ لشبونة البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، بدا سيتي مستعدا لإنهاء مسيرته السيئة بعد أن سجل هالاند هدفا في الدقيقة 23، حين أرسل ماتيو كوفاتشيتش تمريرة طويلة بين قلبي دفاع برايتون ليهز النرويجي الشباك.

وكان برايتون الفريق الأفضل بعد الاستراحة، وتعادل بيدرو لأصحاب الأرض في الدقيقة 78، مما أسعد الجماهير في ملعب "أميكس" حين أخفق سيتي في إبعاد الكرة، لينقض عليها البرازيلي ويسدد في مرمى الحارس إيدرسون.

وحسم أورايلي فوز برايتون بعد 5 دقائق أخرى، حين استحوذ على كرة بيدرو البينية التي اخترقت خط ظهر سيتي ليهز الشباك.