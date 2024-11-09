ماذا حدث؟

حصل طرابزون سبور على ركلتي جزاء في الشوط الثاني بعد تدخلات حكم الفيديو المساعد.

عند التعادل 2-2، عبر مورينيو عن غضبه بسبب عدم معاقبة لاعب طرابزون سبور على تدخل قوي ضد لاعبه برايت أوساي صمويل.

لمح المدرب البرتغالي إلى أن أتيلا كاراولان حكم الفيديو المساعد لم يشاهد الواقعة.

قال مورينيو إن الدوري التركي "له رائحة كريهة"، وأنه لا سبب يدعو المشجعين خارج البلاد لمشاهدته.

تعليق الاتحاد التركي

قال الاتحاد التركي لكرة القدم في بيان إن تصريحات مورينيو "تتعارض مع الروح أو الأخلاق الرياضية أو الوعي باللعب النظيف".

وأردف أن هذه التصريحات "تهدف إلى الإضرار بسمعة الاتحاد التركي لكرة القدم وتقليل قيمة كرة القدم التركية والتعتيم أو تشويه سمعة نزاهة الحكام ومسؤولي المسابقات الآخرين".

وفرضت غرامة على مورينيو قدرها 600 ألف ليرة تركية (18 ألف دولار) بسبب السلوك غير الرياضي، و58 ألفا و500 ليرة بسبب تصرفه تجاه جماهير الفريق المنافس.

كما فرضت غرامة على نائب رئيس فناربخشه أجون إليجالي لانتقاده التحكيم في بيان عبر موقع النادي.

وفي يونيو الماضي، قدم فناربخشه مدربه الجديد مورينيو (61 عاما) أمام الآلاف من الجماهير، بعد أن أقيل من تدريب روما الإيطالي.