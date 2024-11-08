وأعلن الحساب الرسمي للبطولة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، الجمعة، قائمة الأهداف المرشحة لحصد جائزة الأفضل في تلك الجولة.

ويتنافس مرموش على الجائزة مع كل من يونس أكجون، لاعب غلطة سراي التركي، وإريك ماركوس لاعب لودوغوريتس رازاغراد البلغاري، وتورال بايراموف، لاعب كاراباج أجدام الأذربيجاني.

وقاد مرموش آينتراخت فرانكفورت للفوز 1-0 على ضيفه سلافيا براغ التشيكي، بعدما سجل هدف الفريق الألماني الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة للغاية، حيث سدد الكرة فوق الحائط البشري قوية على يمين حارس مرمى الفريق المنافس، الذي اكتفى بالنظر لها وهي تعانق شباكه.

ويعد هذا هو الهدف الثاني لمرموش في أربع مباريات خاضها مع فرانكفورت بالدوري الأوروبي هذا الموسم، بعدما سبق له التسجيل من ركلة جزاء خلال فوز الفريق 3-1 على بشكتاش التركي.

وساهم عمر مرموش خلال الموسم الحالي في 22 هدفا خلال 14 مباراة لعبها مع فريقه بمختلف المسابقات حتى الآن، حيث أحرز 13 هدفا، وقدم 9 تمريرات حاسمة لزملائه، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

يذكر أن فرانكفورت، الذي واصل صحوته بتحقيقه انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة القارية، رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف لاتسيو الإيطالي (المتصدر).