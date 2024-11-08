وعقب المباراة عرض أحد الجماهير خاتما للبيع قائلا إن نيمار منحه إياه، خلال مصافحته له عند دخول الملعب.

وقال بعض المتابعين إن المشجع استطاع سحب خاتم النجم العالمي من إصبعه.

وتم تداول فيديو ظهر فيه نيمار وهو يصافح المشجعين عند دخوله الملعب، من دون أي يرتدي أي شيء في يده، ما يؤكد عدم صحة ارتداء الخاتم.

نيمار أصيب بتمزق في العضلة الخلفية بعد نصف ساعة من مشاركته من على مقاعد البدلاء أمام الاستقلال.

وتواصلت معاناة نيمار مع الإصابات منذ انضمامه للهلال السعودي في صيف 2023 قادما من باريس سان جرمان الفرنسي متأثرا بإصابة عضلية أبعدته عن الملاعب حتى 3 سبتمبر من نفس العام.

وفي 18 أكتوبر، أصيب نيمار جونيور بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة منتخب بلاده ضد أوروغواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.