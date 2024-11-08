وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن مشجعين لفريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي، تعرضوا لهجمات عنيفة في عدة مواقع بأمستردام بعد المباراة التي انتهت بفوز أياكس بخماسية نظيفة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مشجعي مكابي تل أبيب وهم يتعرضون لاعتداءات وحوادث دهس، وصفها أحد المشجعين بالقول إنها على ما يبدو "كانت منظمة مسبقا".

وحسبما ذكرت "يديعوت أحرونوت"، فإن الاعتداءات التي قام بها أشخاص ملثمون طالت عددا من الفنادق التي كان إسرائيليون يقيمون فيها.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن وسائل إعلام هولندية قولها، إن قوات الشرطة تحاول السيطرة على العنف في أمستردام، وقد ساعدت عشرات المشجعين الإسرائيليين الذين تعرضوا للاعتداء، واعتقلت عددا من الأشخاص الذين قاموا بعمليات الاستهداف.

وأوردت "يديعوت أحرونوت" شهادة أحد مشجعي مكابي تل أبيب ممن تعرضوا للاعتداء، حيث قال: "دهسوني وهددوني بسكين. أصبت بجروح طفيفة. أنا وعدد كبير من المشجعين محاصرون في فندق، والشرطة لا تسمح لنا بالخروج. نريد العودة إلى إسرائيل".

وتعليقا على الاعتداءات، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في منشور على حسابه الرسمي في "إكس": "نحن نتعاون مع السلطات في هولندا بشأن الحوادث الخطيرة هناك. أي إسرائيلي أو يهودي في محنة حاليا أو لديه معلومات عن موقع لحدث عنيف يجري حاليا، يرجى الاتصال بغرفة العمليات الخاصة بالسفارة الإسرائيلية".

وأورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا جاء فيه إن "بنيامين نتنياهو على علم بتفاصيل أعمال العنف الشديدة التي وقعت في أمستردام ضد المواطنين الإسرائيليين، وأجرى تقييما للوضع مع وزير الخارجية وسكرتيره العسكري، ويتلقى تحديثات منتظمة طوال الوقت".

وأضاف البيان: "أمر رئيس الوزراء بالإفراج الفوري عن طائرتي إنقاذ لمساعدة مواطنينا. يأخذ رئيس الوزراء هذا الحدث المروع على محمل الجد، ويطالب الحكومة وقوات الأمن الهولندية بالتصرف بحزم وسرعة ضد مثيري الشغب، وضمان السلام لمواطنينا".

ونشر رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على حسابه في "إكس" رسالة قال فيها: "أتلقى مقاطع فيديو وشهادات عن إسرائيليين في أمستردام يتعرضون لهجمات وحشية. أشخاص يتم دهسهم، وضربهم، وإلقاؤهم في النهر، وغير ذلك. أدعو السلطات الهولندية إلى التحرك الفوري لمنع الإصابات والأسوأ".

من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: "أنا على اتصال بالسلطات الهولندية بشأن الاضطرابات والهجمات على الرعايا الإسرائيليين في أمستردام".

أما السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون فقال: "نتلقى الآن تقارير عن الاضطهاد والعنف الشديد ضد الإسرائيليين واليهود في شوارع هولندا. هذه مذبحة تجري حاليا في أوروبا في عام 2024".

وشدد دانون على أن: "هذه هي الساعة التي ينبغي فيها للأمم المتحدة أن تدين فورا وبوضوح عنف الفلسطينيين ومؤيديهم. ويتعين على السلطات الهولندية أن تتخذ إجراءات حاسمة ضد العنف الآن".

جدير بالذكر أن موقع "إسرائيل هيوم" قد أشار إلى إصابة 5 مشجعين إسرائيليين في اعتداءات أمستردام.