وذكر موقع "ذا أتلتيك"، الخميس، أن ثلاث سيدات على الأقل تحدثن إلى الشرطة عبر سنوات عديدة حول مزاعم اعتداء جنسي من رجل، ذكرن أنه يعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه مع ظهور تلك الحالات الآن، فإن الاتحاد الإنجليزي فتح تحقيقا حولها.

وقال متحدث رسمي باسم الاتحاد الإنجليزي: "لدينا تدابيرنا الخاصة بنا، وسيتم التعامل مع جميع الحالات بما يتماشى مع سياستنا وإجراءاتنا".

وأضاف: "نقوم بالتحقيق وسنقيم جميع تلك المزاعم بشأن من يشكلون خطرا على الأطفال والبالغين المعرضين للخطر في كرة القدم، وحينما يحدث ذلك سيكون بمقدورنا فرض تدابير مناسبة وفقا للوائح الحماية الخاصة بالاتحاد، ولا نعلق على الحالات الفردية".

وأوضح موقع "ذا أتلتيك" أن إمراة أخبرت الشرطة في عام 2021 أنها تعرضت للاغتصاب من شخص في منزله حينما كان عمرها 15 عاما.

وستقود لجنة الحماية بالاتحاد الإنجليزي في التحقيق في الواقعة من خلال مديرها.