وتقدم باريس سان جيرمان بهدف وارين زايري إيمري مبكرا لكن ناويل مولينا ألغى تقدم صاحب الأرض في الشوط الأول في مباراة مخيبة للآمال لحد كبير في ملعب بارك دي برينس انتهت بتسجيل أنخيل كوريا لهدف فوز أتليتيكو مدريد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبعد مرور أربع مباريات من مرحلة الدوري، جمع باريس سان جيرمان أربع نقاط، متأخرا بفارق ست نقاط عن موناكو وبريست، في المركز 25 من 36 فريقا، بينما رفع أتليتيكو مدريد آماله في التقدم بحصوله على النقطة السادسة.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على بايرن ميونيخ ثم على ريد بول سالزبورغ، فيما يلعب أتليتيكو مدريد خارج أرضه ضد سبارتا براغ ثم يستضيف سلوفان براتيسلافا.

وقال فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان "حاولنا مرارا وتكرارا حتى الدقيقة الأخيرة ولسوء الحظ استقبلنا هدفا من الفرصة الأخيرة. هل ستتحسن الأمور باللعب بمهاجم صريح؟ حسنا لا نعلم. هذه طريقة لعبنا وسنتحسن".

من جانبه قال كوريا إن الأمور تحسنت بعدما تخلص أتليتيكو من ضغط البداية بعد أن اهتزت شباكه.

وأضاف "هز (باريس سان جيرمان) الشباك سريعا لكننا لعبنا بأريحية بعد ذلك وتعادلنا بعد عمل جماعي رائع. هذه هي العقلية التي يجب أن يتحلى بها الفريق وهي اللعب بهدوء".