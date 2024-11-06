وقام الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بافتتاح البطولة، التي شهدت نموا ملحوظا في عدد المشاركين على مدار السنوات الماضية.

ومع بداية النسخة الأولى عام 2009، كان عدد المشاركين 260 لاعبا ولاعبة، وظل يتصاعد حتى وصل إلى 5000 في عام 2022، ثم إلى 9000 في عام 2024، بما يمثل زيادة بنسبة 80 بالمئة في معدلات التسجيل خلال العامين الأخيرين فقط، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكشفت الإحصائيات عن ارتفاع بنسبة 50 بالمئة في عدد اللاعبين الوافدين من الخارج منذ عام 2022، بما يرسّخ الطابع الدولي ويعكس التنوع والشمولية والتوسع الأفقي للبطولة.

ومن أكثر الدول التي حظيت بنسب تسجيل عالية للاعبيها في هذه النسخة، كازاخستان وروسيا والبرازيل وكولومبيا.

وتنطلق البطولة مع مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو المخصص لفئات البراعم والناشئين يومي 6 و7 نوفمبر، والذي يمنح الفئات الأصغر سنا، الفرصة لإبراز قدراتهم في هذه المنصة العالمية، وتحدي أنفسهم أمام لاعبين بمستويات وأساليب متنوعة.

كما يشهد يوم 7 نوفمبر منافسات فئة الباراجوجيتسو، تليها منافسات فئة الشباب يومي 8 و9 نوفمبر.

ويتزايد الحماس في البطولة مع منافسات فئة الهواة يومي 10 و11، بينما يحظى الجمهور بفرصة مشاهدة مستوى رفيع من المهارة والخبرة في منافسات الأساتذة يومي 12 و13، وتختتم البطولة مع نزالات المحترفين بين 14 و16 نوفمبر، إضافة إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مساء 17 نوفمبر.