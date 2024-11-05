مع تعرض النجم البرازيلي نيمار مهاجم الهلال السعودي، لإصابة جديدة، الإثنين، تتكشف أرقام صادمة بشأن الفترات التي قضاها اللاعب خارج الخدمة، سواء مع فريقه الحالي أو في باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.