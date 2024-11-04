وأعلن النادي، السبت، فسخ عقد مدافعه مارسيلو بالتراضي، من دون الكشف عن أسباب مغادرة مدافع ريال مدريد الإسباني السابق (36عاما).

والجمعة، دخل مارسيلو في خلاف مع مينيزيس أثناء المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 مع غريميو، في مشادة نقلت على الهواء مباشرة.

وكان مارسيلو يستعد للمشاركة قبل أن يقرر مينيزيس عدم الدفع به، بعدما رد المدرب على شيء ما قاله المدافع البرازيلي، وأمره بالعودة إلى مقاعد البدلاء.

وقال مينيزيس في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "كنت سأدفع بمارسيلو في تلك اللحظة، لكنني سمعت شيئا لم يعجبني، لذا عدلت عن رأيي"، من دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.

ماذا حدث؟