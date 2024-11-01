وتستمر البطولة حتى 9 نوفمبر الجاري، بتنظيم الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، ورعاية صندوق الاستثمارات العامة.

وتشهد البطولة التي تعد الحدث الختامي لمنافسات جولة الرابطة لعام 2024، مشاركة أمهر اللاعبات للمنافسة بنظام الدوري في فئتي "الفردي والزوجي"، وبجوائز تزيد قيمتها على 15 مليون دولار، إذ ستتوج بطلة الفردي بكأس "بيلي جين كينغ"، في حين ستحصل بطلات الزوجي على كأس "مارتينا نافراتيلوفا".

وتضم النهائيات أفضل اللاعبات المصنفات عالميا، حيث تشارك في "فئة الفردي" البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا، والبولندية إيغا شفيونتيك الثانية عالميا حاملة اللقب عام 2023، والأميركيتان كوكو غوف وجيسيكا بيغولا، والإيطالية جاسمين باوليني، والكازاخستانية إيلينا ريباكينا، والصينية شينغ كينوين، والتشيكية باربورا كريتشيكوفا.

ويشارك في البطولة أيضا أفضل 8 فرقٍ زوجية في التصفيات، وهي (اللاتفية إيلينا أوستابينكو والأوكرانية ليودميلا كيتشينوك)، و(الكندية غابرييلا دابروفسكي والنيوزيلندية إيرين روتليف)، و(الصينية شيه سو وي والبلجيكية إليز ميرتينز)، و(الإيطاليتان سارة إيراني وجاسمين باوليني)، و(الأميركيتان ديزيراي كراوتشيك وكارولين دولهايد)، و(الأميركية نيكول ميليشار مارتينيز والأسترالية إيلين بيريز)، و(الصينية هاو تشينغ تشان والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا)، و(الأميركية تايلور تاونسند والتشيكية كاترينا سينياكوفا).

يذكر أن بطولة "رابطة محترفات التنس" التي ستستضيفها السعودية لثلاثة أعوام متتالية بدءا من 2024، تندرج ضمن إسهامات المملكة في بناء خارطة جديدة لرياضة التنس النسائية، إلى جانب كونها إضافة بارزة إلى سجل استضافة الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى.