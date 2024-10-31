وعُلّقت مباراة فياريال على أرضه مع رايو فايكانو بعد وفاة ما لا يقل عن 95 شخصا، من جراء الفيضانات المفاجئة في شرق إسبانيا.

وطلبت رابطة الدوري الإسباني من اتحاد اللعبة المحلي تأجيل مباراتي فالنسيا وفياريال، السبت، إضافة إلى 3 مباريات في الدرجة الثانية تضم فرقا من المناطق المتضررة.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان، الخميس: "تم الاتفاق على تأجيل المباريات التي كانت ستلعب في المسابقات الاحترافية وغير الاحترافية، سواء في كرة القدم أو كرة الصالات (في منطقة فالنسيا)".

وأضاف: "إلى جانب تأجيل المباريات، أراد الاتحاد الإسباني لكرة القدم التعبير عن تضامنه مع المتضررين، وخاصة عائلات الضحايا في هذه الكارثة الطبيعية".

وكان الاتحاد قد أجل بالفعل مباريات عدة في الدور الأول من كأس ملك إسبانيا هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة فالنسيا أمام بارلا إسكويلا.

وسيتم الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا الفيضانات في المباريات التي ستقام في إسبانيا نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة المتصدر برشلونة أمام إسبانيول في دربي كتالونيا الأحد.

ويحتل ريال المركز الثاني في الترتيب بـ24 نقطة، مقابل 7 نقاط لفالنسيا الأخير، في حين يبتعد برشلونة في الصدارة بـ30 نقطة.

وتشهد منطقة فالنسيا وساحل البحر المتوسط الإسباني بشكل عام في فصل الخريف الظاهرة الجوية المسماة "غوتا فريا" ("النقطة الباردة")، وهو منخفض جوي منعزل على ارتفاعات عالية يتسبب بهطول أمطار مفاجئة وعنيفة جدا تستمر أحيانا لأيام عدة.

ويحذر العلماء من أن الظواهر الجوية القصوى، مثل موجات الحر والعواصف، صارت أكثر تواترا وأطول أمدا وأكثر شدة بسبب التغير المناخي.