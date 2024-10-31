وبلغ أينتراخت فرانكفورت حامل اللقب 5 مرات، دور الـ16 من كأس ألمانيا، بفوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1، متخطيا النقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 15.

ولعب فرانكفورت الذي يعود لقبه الأخير إلى عام 2018، بعشرة لاعبين لأكثر من 75 دقيقة، بعد الطرد المباشر الذي تلقاه المدافع البلجيكي أرتور تيات (15)، لكنه نجح في افتتاح التسجيل عبر الفرنسي الشاب أوغو إيكيتيكي (45+2).

وعادل الياباني كو إيتاكورا النتيجة لمونشنغلادباخ، إلا أن النجم البديل المصري مرموش منح التقدم لفرانكفورت (70).

وهذا الهدف الحادي عشر لمرموش في مختلف المسابقات هذا الموسم، من بينها 9 في الدوري حيث يتشارك صدارة الهدافين مع الإنجليزي هاري كاين مهاجم بايرن ميونيخ.

وهو الفوز الثاني لفرانكفورت في آخر 3 مباريات مقابل تعادل، في حين تلقى مونشنغلادباخ خسارته الأولى بعد فوز وتعادل.

وودّع هامبورغ الذي يلعب حاليا في الدرجة الثانية، بعد خسارته أمام فرايبورغ 2-1.

سجل لفرايبورغ ماتياس غينتر (19) والإيطالي فينتشنزو غريفو (44 من ركلة جزاء) ولهامبورغ يوناس ميفرت (51).

وتأهل هرتا برلين من الدرجة الثانية بفوزه على هايندنهايم 2-1.

سجل للفائز ديري شيرانت (16) والفرنسي ميكايل كويسانس (74) وشتيفان شيمر لهايندنهايم (89).

بدوره، تخطى فيردر بريمن المتوّج باللقب 6 مرات نظيره بادربورن بهدف وحيد سجله مارفن دوكش في الدقيقة 30.

وكان باير ليفركوزن واصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح وبلغ ثمن النهائي من دون عناء بفوزه على ضيفه إلفرسبورغ من الدرجة الثانية 3-0 الثلاثاء، كما تأهل لايبزيغ بتغلبه على ضيفه سانت باولي 4-2، بينما ودع بوروسيا دورتموند بخسارته أمام فولفسبورغ صفر-1 بعد التمديد.

ويلعب لاحقا بايرن ميونيخ الفائز باللقب 20 مرة مع ماينتس، وأرمينيا بيليفيلد مع أونيون برلين، وهوفنهايم مع نورمبرغ، ودينامو دريسدن مع دارمشتات.