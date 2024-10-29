وقال غوارديولا قبل يوم من مواجهة توتنهام هوتسبر في الدور الرابع لكأس رابطة الأندية الإنجليزية غدا الأربعاء: "الفريق بأكمله والمشجعون فخورون به".

وأضاف: "لم نكن لنتخيل حدوث ذلك في السنوات الماضية، أن يفوز أحد لاعبي (سيتي) بهذه الجائزة المرموقة".

وفاز رودري (28 عاما)،الذي قاد مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي الموسم الماضي إضافة لقيادته للمنتخب الإسباني لتحقيق بطولة أوروبا، بالسباق لنيل الكرة الذهبية متفوقا على ثنائي ريال مدريد المؤلف من فينيسيوس جونيور وجود بلينغهام.

وعندما سئل غوارديولا عن رأيه في إلغاء ريال مدريد رحلته لحضور الحفل في باريس تحسبا لعدم فوز فينيسيوس جونيور بالجائزة، هز غوارديولا كتفيه قائلا: "الأمر متروك لهم".

وتابع: "إذا أرادوا تهنئة (رودري) فلا بأس بذلك، وإذا لم يريدوا فعل ذلك، فلا بأس أيضا".

وأوضح: "نحن في مانشستر سيتي لسنا هنا للحكم على تصرفات الأندية الأخرى".

وأشار المدرب الإسباني إلى أن مهاجم الفريق النرويجي إرلينغ هالاند حضر الحفل العام الماضي بصفته أحد المرشحين للفوز بها بعد تسجيله "لأكثر من 50 هدفا والفوز بالثلاثية"، ليخسر الكرة الذهبية في النهاية لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأضاف: "أخبرت هالاند أن مجرد وجوده (ضمن المرشحين) يجب أن يجعله سعيدا، وقد قلت نفس الشيء لرودري".

وأبرز: "(الجائزة) تُحسم بتصويت الصحفيين. ليس مجموعة من الصفوة الذين يصوتون، بل أشخاص من جميع أنحاء العالم يقومون بذلك، وليست دولة واحدة. توجد وجهات نظر مختلفة، وهذا ما يجعل كرة القدم رائعة، أليس كذلك؟"

وقال غوارديولا إن فينيسيوس جونيور كان يستحق الفوز أيضا وهنأ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على حصوله على جائزة أفضل مدرب.

وأضاف: "هذا الحدث يجب أن يكون ممتعا، وعلى الناس أن يتقبلوا النتائج".