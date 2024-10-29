تقام، مساء الثلاثاء، مباراة الأهلي المصري والعين الإماراتي على ملعب القاهرة الدولي ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس القارات للأندية.
وأعلن الفريقان تشكيلة اللاعبين الذين سيخوضون اللقاء قبل وقت قليل من بدء المباراة الهامة في هذه البطولة العالمية.
وحشد الأرجنتيني هيرنان كرسبو المدير الفني لنادي العين، والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قوة فريقيهما الضاربة استعدادا لخوض اللقاء.
وجاءت تشكيلة العين الإماراتي الفريق الضيف في المباراة، كالآتي:
- خالد عيسى، أيريك، كوامي أوتون، فابيو كاردوسو، بندر الأحبابي، بارك يونج، يحيى لادر، بلاسيوس، محمد عباس، كاكو، سفيان رحيمي.
بينما ضمت تشكيلة الأهلي صاحب الملعب كلا من:
- محمد الشناوي، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي.