وتولى تن هاغ تدريب الفريق في أبريل 2022 وقاد النادي إلى لقبين محليين، إذ فاز بكأس الرابطة العام الماضي وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2024.

وأشارت تقارير إلى أن أسطورة النادي ومساعد المدرب، الهولندي رود فان نستلروي، سيتولى وظيفة "المدرب المؤقت" للفريق.

وقدم مانشستر يونايتد بداية كارثية في الموسم المحلي، حيث يقبع في المركز 14 بالدوري الإنجليزي، بعد 9 جولات.

وعانى تن هاغ من حملة انتقادات حادة في الأشهر الأخيرة، وبدا ساخطا في حديثه مع الإعلام هذا العام.