وخاض برشلونة مباراة "كلاسيكو" تاريخية، ذل بها خصمه "الملكي" على ملعبه، وانتصر بفضل تألق عدد كبير من لاعبيه صغار السن.

وبعد انتهاء الشوط الأول بنتيجة 0-0، خرج لاعبو برشلونة بعد الاستراحة بشكل مختلف، وقدموا لوحة فنية رائعة، وأشاد الخبراء بالمدرب الألماني الذي قلب المباراة بعد الشوط الأول.

كلمات فليك "السحرية"

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن كلمات وتوجيهات معينة من فليك، بين الشوطين، كانت السبب الرئيسي في انقلاب المباراة.

ووفقا للصحيفة، كانت التعليمات الأولى من فليك، هي "التوقف عن الذعر عند استلام الكرة في حالة الاستحواذ عليها والتخلص من حالة الخوف".

ووفقا للصحيفة، كان هذا قد سبب لهم مشاكل في الشوط الأول، حيث استغله ريال مدريد في استرجاع الكرة بسبب تخوف لاعبي برشلونة عند امتلاك الكرة.

ثانيا، طلب فليك من الفريق استهداف ومعاقبة لوكاس فاسكيز داخل خط دفاع ريال مدريد.

مع إصابة داني كارفاخال، كان فاسكيز هو الحلقة الضعيفة الأكثر وضوحا في الدفاع وأراد فليك التأكد من أن نجمه الجناح البرازيلي رافينيا سيستغل ضعف فاسكيز قدر الإمكان.

وأثبت النجم البرازيلي، الذي يتمتع حاليا بفترة رائعة، أنه قادر على إيذاء الفرق من خلال انطلاقاته في الخلف.

النتيجة

وفي نهاية المطاف، ثبت أن كلا من هذه التعليمات مثالية. شهدنا مزيدا من السيطرة على المباراة، خاصة مع دخول الهولندي فرينكي دي يونغ.

وبالمثل، كانت النصيحة باستهداف فاسكيز صحيحة أيضا، حيث كان هو وفيرلاند ميندي غير متزامنين مع بقية خط الدفاع عندما استقبلت شباك ريال مدريد الهدف الأول، وكان أيضا مسؤولا بشكل مباشر عن تسجيل برشلونة لهدفين الأخيرين من خلال لامين يامال ورافينيا بسبب عدم قدرته على إيقاف المهاجم البرازيلي، مما أدى إلى الخسارة الثقيلة.