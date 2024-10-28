وكشف رمضان في تصريحات لقناة الأهلي الرسمية أن معلول سيرحل عن النادي عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال رمضان: "اتفقت مع علي معلول على أن الموسم الحالي هو الأخير له مع الأهلي"، أي أن اللاعب سيرحل في صيف 2025.

وأضاف: "النادي اتخذ قرار التجديد له لموسم إضافي تقديرا لما قدمه طوال مشواره مع الأهلي".

وأشار المدير الرياضي لنادي الأهلي: "اتفاقي مع معلول كان عدم قيده في قائمة الفريق للموسم الجديد حتى يتعافى من الإصابة، وهو أخبرنا بأن عودته ستكون في نوفمبر".

يذكر أن المدافع التونسي (34 عاما) تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم ضد نادي الترجي التونسي.

ويملك علي معلول مسيرة ناجحة مع الفريق الأحمر، منذ انتقاله إليه في عام 2016، قادما من نادي الصفاقسي التونسي، ومنذ ذلك الوقت وإلى الآن، حقق المدافع التونسي 21 لقبا محليا وقاريا مع الأهلي المصري.