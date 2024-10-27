ودخل فريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا اللقاء على خلفية تعادل مع نوتنغهام فوريست على أرضه 1-1، وخسارة في معقل ليفربول 1-2 خلال المرحلتين الماضيتين.

لكنه تمكن من استعادة توازنه الأحد ضد نيوكاسل الذي تواصلت عقدته في ملعب منافسه اللندني حيث لم يذق طعم الفوز في جميع المسابقات منذ الثاني من مايو 2012 (2-0 في الدوري).

وبدأ تشلسي اللقاء بشكل جيد حيث افتتح التسجيل منذ الدقيقة 18 حين انطلق بالمر بالكرة من منتصف ملعب فريقه ومررها إلى البرتغالي بدرو نيتو الذي تلاعب بمدافعين قبل أن يعكسها إلى السنغالي نيكولاس جاكسون، فأودعها الأخير الشباك مسجلا هدفه السادس للموسم.

لكن نيوكاسل دخل إلى استراحة الشوطين وهو على المسافة ذاتها من مضيفه بعدما أهداه السويدي ألكسندر ايزاك التعادل في الدقيقة 38 بتمريرة من لويس هول على طبق من فضة.

ولم يكد الحكم يعلن انطلاق الشوط الثاني حتى أعاد بالمر تشلسي إلى المقدمة بعد تمريرة من البلجيكي روميو لافيا (47)، رافعا رصيده إلى 7 أهداف في الدوري هذا الموسم ورصيد فريقه إلى 17 نقطة في المركز الرابع موقتا بفارق الأهداف أمام جاره أرسنال الذي يلعب لاحقا مع ليفربول في قمة المرحلة.

ويأتي الفوز على نيوكاسل الذي تجمد رصيده عند 12 نقطة بعد تلقيه الهزيمة الرابعة، في "بروفة" للقاء الفريقين الأربعاء في ثمن نهائي مسابقة كأس الرابطة، وقبل الاختبارين الصعبين لرجال ماريسكا ضد مانشستر يونايتد وأرسنال في المرحلتين المقبلتين.

وفي لندن أيضا، تواصلت معاناة مانشستر يونايتد بسقوطه القاتل أمام مضيفه وست هام 1-2، فاكتفى بفوز واحد في آخر ثماني مباريات له في جميع المسابقات ما يزيد الضغط على مدربه الهولندي إريك تن هاغ.

وبعدما بدا أن الفريقين في طريقهما إلى التعادل السلبي، افتتح وست هام التسجيل في الدقيقة 74 عبر البديل الهولندي كريسينسيو سامرفيل بعد تمريرة من داني إينغز.

واعتقد يونايتد أنه سيعود بنقطة حين سجل البرازيلي كازيميرو التعادل بكرة رأسية إثر ركلة ركنية وتمريرة بالرأس من الهولندي يوشوا سيركسي (81).

لكن وبعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، اقتنص وست هام ركلة جزاء تسبب بها الهولندي ماتيس دي ليخت باسقاطه إينغز في المنطقة المحرمة، فانبرى لها جارود بوين بنجاح (2+90)، مانحا "هامرز" فوزهم الثالث ليتقدموا إلى المركز الثالث عشر مباشرة أمام يونايتد بفارق الأهداف.

وبعد سلسلة من خمس هزائم متتالية أمام جاره اللندني، استعاد كريستال بالاس اعتباره من ضيفه توتنهام وألحق به الهزيمة الرابعة هذا الموسم بالفوز عليه بهدف سجله الفرنسي جان فيليب ماتيتا في الدقيقة 31، مانحا فريقه انتصاره الأول هذا الموسم ونقطته السادسة، فيما تجمد رصيد فريق المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو عند 13 في المركز الثامن.