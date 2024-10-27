ويدين الفريق الكتالوني بفوزه إلى هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب الثنائية (54 و56)، بينما أكمل لامين جمال (77) والبرازيلي رافينيا (84) مهرجان الأهداف.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 14 هدفا ليبتعد بصدارة هدافي المسابقة.

وأصبح جمال (17 عاما) أصغر لاعب سنا يهز الشباك في مباراة الكلاسيكو الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز العريض الذي حققه على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" إلى 30 نقطة، ليبتعد في الصدارة ويوسع الفارق إلى 6 نقاط مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

كما أنهى سلسلة من 42 مباراة لريال مدريد من دون هزيمة في الدوري.