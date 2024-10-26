وارتقى سيتي إلى المركز الأول موقتا برصيد 23 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن ليفربول الذي يخوض امتحانا صعبا في مواجهة أرسنال الرابع الأحد.

ولم يخسر مانشستر أي مباراة هذا الموسم في الدوري، ففاز في 7 وتعادل في اثنتين. كما أنه لم يُهزم في الدوري على ملعب الاتحاد في سلسلة من 35 مباراة.

في المقابل، مني ساوثمبتون بخسارته الثامنة في 9 مباريات مقابل تعادل واحد ليبقى في المركز الأخير.

خاض سيتي المباراة في غياب جناحيه جاك غريليش والبلجيكي جيريمي دوكو بداعي الإصابة.

واحتاج مانشستر سيتي الى 5 دقائق فقط لافتتاح التسجيل بواسطة هدافه النرويجي العملاق ارلينغ هالاند إثر تلقيه كرة عرضية من البرتغالي ماتيوس نونيش.

ورفع هالاند رصيده إلى 11 هدفا هذا الموسم في صدارة ترتيب الهدافين. كما أنه الهدف الرابع عشر للنرويجي في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وسقط استون فيلا في فخ التعادل على أرضه مع بورنموث 1-1 بعد أن تقدم حتى الوقت بدل الضائع بهدف سجله روس باركلي (76)، قبل أن يدرك الضيوف التعادل في الرمق الأخير بواسطة البرازيلي ايفانيلسون (90+6).

يذكر ان فيلا فاز في مبارياته الثلاث في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم.

وحذا حذوه برايتون الذي تقدم على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين نظيفين قبل أن يخرج الأخير بنقطة في الثواني الأخيرة 2-2.

وفي مباراة مجنونة في غرب لندن، تقدم برنتفورد على ايبسويتش الصاعد هذا الموسم بهدفين وعادل ايبسويتش 2-2 ثم 3-3 قبل أن يسجل برنتفورد هدف الفوز في الرمق الأخير أيضا.

سجل لبرنتفورد الكونغولي يوان ويسا (44) وهاري كلارك (45+1 خطأ في مرمى فريقه) والكاميروني باتريك مبويمو (51 من ركلة جزاء و90+6)، ولايبسويتش الايرلندي سامي سموديتس (28) وجورج هيرست (31) وليام ديلاب (86).

ويلتقي الأحد، وست هام مع مانشستر يونايتد، تشلسي مع نيوكاسل وكريستال بالاس مع توتنهام.