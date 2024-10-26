وأصدر "كاف" بيانا عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بعد اجتماع لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لمناقشة أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا.

وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن الاتحاد الليبي لكرة القدم انتهك ثلاث مواد من لائحة كأس أمم أفريقيا 2025 ولجنة الانضباط بالكاف.

وقرر كاف اعتبار منتخب ليبيا خاسرا بنتيجة اعتبارية صفر/3 في المباراة التي كان مقرر لها 15 أكتوبر الماضي.

وتم تغريم الاتحاد الليبي لكرة القدم 50 ألف دولار أمريكي تسدد خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.

وأكد "كاف" أيضا انه لن يقبل أي محاولات من الاتحاد الليبي لكرة القدم للطعن أو تخفيف هذه العقوبات.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر إلغاء المباراة بعدما غادرت بعثة منتخب نيجيريا إلى بلادها بعد احتجازها لساعات طويلة في أحد المطارات الليبية.