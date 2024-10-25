رونار في مفاوضات لخلافة مانشيني في المنتخب السعودي

وقال المصدر إنه "سيتم الإعلان عن الخبر خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من الإجراءات التعاقدية بشكل نهائي ورسمي".

وفي حال تعيينه رسميا، ستكون هذه الولاية الثانية لرونار (56 عاما) مع منتخب السعودية بعد الأولى بين 2019 و2023.

وكان المدرب الفرنسي قد ترك المنتخب السعودي بطريقة جدلية، رغبة منه بالانتقال لتدريب منتخب سيدات بلاده الذي كان يستعد للمشاركة في كأس العالم قبل أن يقدم استقالته في أغسطس الماضي عقب الخروج من الدور ربع النهائي أمام البرازيل في الألعاب الاولمبية.

وتولى مدافع كان في ثمانينيات القرن الماضي، قيادة المنتخب السعودي في يوليو 2019 بعد تجربة على رأس الجهاز الفني المغربي ومشاركة في مونديال روسيا خرج فيه من الدور الأول.

وقاد المنتخب الخليجي للتأهل إلى كأس العالم 2022، بعد تصدره مجموعته الآسيوية وشهد الأخضر تحت إشرافه استقرارا فنيا.

وحققت السعودية في مونديال قطر، فوزا افتتاحيا تاريخيا على أرجنتين ليونيل ميسي (2-1) التي أحرزت اللقب لاحقا، قبل أن يودّع من دور المجموعات.

وكان قد أقيل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني الذي خلف رونار بسبب سوء النتائج، الخميس.