وبدأ المهاجم البرتغالي جوتا مباريات ليفربول بالدوري هذا الموسم باستثناء واحدة، وسجل 4 أهداف في المسابقات كافة، لكنه اضطر لمغادرة الملعب لشعوره بألم في بطنه في وقت مبكر من فوز فريقه 2-1 على تشيلسي، الأحد الماضي.

وقال أرنه سلوت مدرب ليفربول للصحفيين، الجمعة، "جوتا لن يشارك بالتأكيد ( في مباراة الأحد)".

ويتصدر ليفربول الدوري الممتاز متقدما بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب برصيد 21 نقطة بعد 8 مباريات، بينما يحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 17 نقطة عقب خسارته 2-صفر أمام بورنموث يوم السبت الماضي.

وسيمنح الفوز على أرسنال بعد غد فريق المدرب سلوت فارق 7 نقاط عن فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا.

وقال سلوت: "نحن جميعا نعلم أن انتزاع النقاط من منافسك ولا أحد يعرف في هذه المرحلة المبكرة من سيكون أكبر منافس لك ، لكني أعتقد أننا جميعا ندرك أن أرسنال سيكون واحدا منهم، ثم أن فقد النقاط أو الفوز بها أمامهم أمر مهم دائما".

وانتهت أخر 3 مواجهات بين الفريقين بتعادلين وفوز واحد لأرسنال.

وقال سلوت: "إذا أردنا تبسيط الأمر واستخدام الحسابات النظرية، فإذا تمكن ليفربول من الفوز بهذه المباريات، فإن ترتيب الدوري كان سيختلف قليلا".

وتابع: " من الصعب الفوز في مباراة خارج أرضك ضد أرسنال أو مانشستر سيتي أو باقي المنافسين على اللقب، لكننا سنحاول تحقيق ذلك يوم الأحد بالتأكيد".