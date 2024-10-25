وأكد كولر في تصريحات صحفية أن الأهلي استحق الفوز بالمباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، وانتهت لصالح فريقه بركلات الترجيح 7-6 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال كولر: "أظهر الأهلي معدنه الحقيقي اليوم في نهائي بطولة السوبر المصري أمام الزمالك. لاحت لنا ‏العديد من الفرص ولم يحالفنا التوفيق خلال المباراة لتسجيل الأهداف، ولكن في النهاية نجحنا في الفوز ‏بركلات الترجيح".

وأضاف: "الأهلي يستحق الفوز وبالطبع سعداء باللقب، وجميع اللاعبين كانوا في ‏قمة تركيزهم على مدار المباراة بأكملها وصولا إلى الأشواط الإضافية ومن بعدها ركلات الترجيح"، حسبما نقل موقع "الأهرام" المصري.‏

وشدد كولر على أن الأهلي "دائما ما يبحث عن الفوز بالمباريات والتتويج بالألقاب، ودائما يكون ‏الفريق تحت الاختبار في كل مباراة".

واختتم كولر حديثه قائلا: "اليوم نحتفل بلقب السوبر المصري ثم نغلق الصفحة وأمامنا ‏تحد جديد الأسبوع المقبل أمام فريق العين الإماراتي في بطولة الكونتيننتال نبحث خلالها عن ‏الفوز والاستمرار في البطولة".

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على سيراميكا كليوبترا 2-1 في نصف النهائي فيما تأهل الزمالك بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ويعد الأهلي أكثر الأندية المصرية تتويجا بالسوبر (15 لقبا) يليه الزمالك بـ4 ألقاب.