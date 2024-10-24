وأوضح الاتحاد، في بيان: "توصل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم لاتفاق مشترك يتضمن إنهاء العلاقة التعاقدية".

وأضاف: "يتقدم المجلس بالشكر للمدرب روبرتو مانشيني متمنين له التوفيق في مسيرته".

واختتم الاتحاد بيانه: "يؤكد مجلس الإدارة أن اسم المدرب القادم للمنتخب الأول سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد بصفة نهائية ورسمية".

وقاد مانشيني (59 سنة) الممتد عقده حتى عام 2027، المنتخب السعودي في 18 لقاء، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وتلقى 6 هزائم.

وودع الفريق تحت قيادة مانشيني بطولة كأس أمم آسيا من دور الـ16 بخسارته 3 / 5 أمام كوريا الجنوبية.

وجاءت نتائج الأخضر في مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 مخيبة للآمال بعدما تعادل مع إندونيسيا، وفاز بصعوبة على الصين وخسر أمام اليابان وتعادل مع البحرين، وهو ما يهدد طموحات المنتخب السعودي بالوصول للمرة السابعة في تاريخه للمونديال، حيث يستعد للقاء أستراليا في 14 نوفمبر المقبل بالجولة الخامسة للتصفيات.