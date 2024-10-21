وكتب النادي الأهلي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: "قرر الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي، عودة لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي، وخصم مليون جنيه من مستحقاته المالية نظرا لما بدر منه عقب مباراة أمس".

القرار صدر في الثامنة صباحا بتوقيت أبوظبي وسط تساؤلات عن سر الاستبعاد المفاجئ، خاصة وان بيان الأهلي لم يشر بالتفصيل لما صدر عن اللاعب.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد أبدى كهربا امتعاضه من الجلوس على مقاعد البدلاء وعدم مشاركته في مباراة سيراميكا كيلوباترا، وأن اللاعب دخل في مشادات داخل غرفة الملابس بعد المباراة ورفض الحديث مع اللاعبين أو الجهاز الفني ولم يشارك في احتفالات الفوز.

كما ذكرت المصادر أن كهربا صدرت عنه أحاديث أمام مسؤولي الأهلي تسببت في استيائهم، فضلا عن كونه مسؤولا عن حالة من الجو المشحون داخل تدريبات الفريق قبل المباراة بعد ما دخل في خلافات مع زملائه.

واتهم كهربا بخرق قواعد الظهور في المناسبات العامة قبل سفر الأهلي من القاهرة للإمارات ما جعل المدير الرياضي يستعديه لمعرفة حقيقة انتشار فيديو يظهر خلاله كهربا في افتتاح أحد المعارض وتسبب ذلك في معاقبته ماليا دون الإعلان عن ذلك.

وسائل الإعلام أفادت بأن تصرفات اللاعب قبل وبعد المباراة أدت لعقد مسؤولي الأهلي جلسة عاجلة في فندق الإقامة وناقشوا الأمر واتخذوا قرارا بعودة اللاعب إلى القاهرة وخصم مليون جنيه من مستحقاته لدى النادي، وتم إنهاء إجراءات سفر اللاعب وحجز تذاكر الطيران له.

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك فى نهائى السوبر المصري مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، فيما يلعب سيراميكا مع بيراميدز فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع عصر الخميس المقبل على ملعب آل نهيان.