ودخل الأهلي المباراة بقوة وسجل هدفا مبكرا للغاية في الثواني الأولى من المباراة بعد استغلال طاهر محمد طاهر سوء تفاهم بين دفاع سيراميكا وحارس مرماه محمد بسام ليضع الكرة برأسه في الشباك.

وفي الدقيقة 45 من المباراة عادل فخري لاكاي النتيجة لصالح سيراميكا بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت على يمين الحارس مصطفى شوبير.

في الشوط الثاني عاد طاهر وأحرز الهدف الثاني للأهلي بعد استقباله عرضية من المغربي يحيى عطية الله ليسددها بقوة في أعلى شباك الحارس محمد بسام معلنا تقدم الأهلي وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة.

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك على ملعب محمد بن زايد في نادي الجزيرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي يوم الخميس المقبل.

ويأمل الأهلي في الثأر لخسارته لقب السوبر الأفريقي في 27 سبتمبر الماضي أمام الزمالك في المباراة التي حسمتها ركلات الترجيح لصالح الفريق الأبيض على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.