ويبحث الزمالك عن مواجهة محتملة جديدة أمام الغريم التقليدي الأهلي يوم الخميس المقبل في نهائي بطولة السوبر المصري للأبطال في حال نجاحه في عبور عقبة بيراميدز، وتمكن الأهلي من الفوز على سيراميكا، في المباراة الأخرى للدور قبل النهائي.

على الجانب الأخر، سيكون بيراميدز في تحد جديد لتفادي سيناريو النسخة الماضية حين خسر من مودرن سبورت في قبل النهائي، وسيسعى لإضافة ثاني ألقابه منذ تأسيسه.

فيما يلي تشكيلة الزمالك: محمد عواد - محمد شحاتة - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمود بنتايك - زياد كمال - عبد الله السعيد - ناصر ماهر - أحمد زيزو - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

وفيما يلي تشكيلة بيراميدز: أحمد الشناوي - محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - مهند لاشين - بلاتي توريه - صديق أوجولا - إبراهيم عادل - فيستون ماييلي - رمضان صبحي.