وتقدم ريال مدريد بتسديدة رائعة من كيليان مبابي من مدى بعيد في الدقيقة 20 إلا أن المهاجم السويدي فيليوت سفيدبيرغ أدرك التعادل في الدقيقة 51 إثر هجمة مرتدة، لكن مودريتش الذي شارك بديلا ساعد ريال مدريد على الفوز.

وقال أنشيلوتي للصحفيين "إنه لشرف لي أن أدرب وأعمل مع مودريتش، كل ما تمكن من تحقيقه جاء لأنه محترف رائع ورجل من أعلى مستوى. عندما أدركوا التعادل أعتقد أن التبديلات منحت الفريق طاقة جديدة. إنه انتصار مهم للغاية. هذان هدفان رائعان من لاعبين أظهرا موهبتهما المذهلة من بناء الهجمة إلى وضع الكرة في الشباك. تدربا بجدية كبيرة وبذلا جهدا كبيرا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة لتحسين حالتهما، وعلينا أن نستمر في ذلك".

وأضاف المدرب الإيطالي "تنافسنا بشكل جيد وكان الفريق ملتزما طوال المباراة ولعب سيلتا بشكل جيد وبكثافة وفزنا بالنقاط الثلاث بفضل تمريرة رائعة من مودريتش، فهو يتمتع بهذه الجودة ويساعد الفريق دائما. لا يهم إن كان في التشكيلة الأساسية أو بين البدلاء فهو يساعدنا دائما. لقد شارك في لحظة صعبة من المباراة وصنع الفارق".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري برصيد 24 نقطة متساويا مع برشلونة المتصدر الذي خاض مباراة أقل ويستضيف إشبيلية اليوم الأحد.

وسيستضيف ريال مدريد فريق بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء القادم قبل أن يستضيف غريمه التقليدي برشلونة في قمة مرتقبة يوم السبت المقبل.