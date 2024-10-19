وقالت شركة التسويق الخاصة بنيمار في بيان السبت إن نيمار عاد للعمل بفضل حبه لكرة القدم، وأمله في المشاركة مجددا بالمباريات.

وذكر البيان: "رغم عدم وجود قرار حاسم بشأن عودته، فإن نيمار سيكون قادرا على خوض مباراة العين الإماراتي يوم الإثنين المقبل".

وانضم نيمار لصفوف الهلال في أغسطس 2023 ولعب خمس مباريات فقط قبل أن يخضع لعملية جراحية بسبب إصابته بتمزق في غضروف الركبة والرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال مباراة مع منتخب البرازيل في أكتوبر 2023.

وأضاف البيان: "لقد عاش نيمار أياما من الألم والمعاناة والشوق الكبير لكرة القدم، وتجاوز هذه اللحظات الصعبة بفضل مساعدة العائلة والأصدقاء وكل محبيه في جميع أنحاء العالم الذين قدموا له كل الدعم على شبكات التواصل الاجتماعي".

كما ظهر نيمار البالغ من العمر 32 عاما في مقطع فيديو السبت وهو يبكي، قائلا "أعود كل مرة بعد التعافي من الإصابة، ولكن لا أعود في منتصف الطريق"، وذلك مع لقطات له وهو يؤدي البرامج العلاجية والتأهيلية للتعافي من الإصابة.

وعاد نيمار إلى التدريبات في يوليو، لكن جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، قلل من احتمالات عودة اللاعب في سبتمبر، ولم يحسم المدرب البرتغالي بعد إمكانية إشراك النجم البرازيلي يوم الإثنين المقبل.

وينتهي تعاقد نيمار مع الهلال في أغسطس المقبل، ويبقى مؤهلا للمشاركة في البطولة الآسيوية التي لا تفرض قيودا على عدد اللاعبين الأجانب في قائمة كل فريق، بينما سيكون مؤهلا للمشاركة مع فريقه في الدوري السعودي اعتبارا من يناير المقبل.

وإذا أثبت نيمار جونيور جاهزيته، فإنه سيفتح الباب أمام انضمامه لمنتخب البرازيل الذي يستعد لخوض مباراتين في نوفمبر المقبل بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.