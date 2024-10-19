وقال المدير الفني لفريق بيراميدز المصري لكرة القدم الكرواتي، كرونسلاف يورتشيتش، إن فريقه جاء إلى أبوظبي من أجل المنافسة على لقب كأس السوبر المصري، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف كرونسلاف، السبت، في مؤتمر صحفي: "جئنا إلى أبوظبي للمنافسة على اللقب، ولدينا القدرة على ذلك ونمتلك المقومات الخاصة التي نستطيع من خلالها تحقيق هدفنا".

وتابع: "نحترم جميع الفرق سواء بالدوري المصري أو في كأس السوبر الحالية، بما فيها ناديا الزمالك والأهلي، وهما أكبر فريقين في قارة أفريقيا، ومع كل هذا التقدير والاحترام لهذين الفريقين، فإننا في بيراميدز نمتلك الإمكانيات العالية لمنافستهما".

وأضاف :"فريقي يسير في الاتجاه الصحيح والفوز بلقب كأس مصر نقطة انطلاقة أساسية ومهمة لمواصلة بناء شخصية وهوية قوية لهذا النادي، ويساهم في بنائها الألقاب والبطولات التي يتم التتويج بها، لبناء قاعدة جماهيرية أكبر".

وتابع المدرب الكرواتي: "لا يوجد حافز خاص لمواجهة الزمالك ولا أريد وضع ضغوط إضافية على لاعبي فريقي، وهم يدركون تماما أهمية المباراة والبطولة بشكل عام".

في المقابل، اعتبر مدرب فريق الزمالك لكرة القدم البرتغالي جوزيه غوميز أن السوبر المصري في دولة الإمارات سيكون له طابع خاص، مشيرا في نفس الوقت إلى قوة المنافس في مباراة الأحد وهو بيراميدز.

وقال في مؤتمر صحفي عقد، السبت، في أبوظبي:"عندما نلتقي بيراميدز فإننا نلتقي أحد أفضل الفرق المصرية، وبالتالي فهي مباراة صعبة للغاية على الطرفين".

وأضاف: "الفوز بلقب البطولة الأفريقية أمر انتهى، ولا يجب أن نجلس تحت الشجرة ونسترخي لأننا حققنا ذلك، بل علينا أن نواصل العمل ونقدم أقصى طاقتنا في المباراة القادمة ضد بيراميدز حتى نحقق ما نريده في نهاية مطاف هذه البطولة وإسعاد جماهيرنا".

وأكد :"غياب دونغا عن اللقاء أمر وارد، ولكننا فريق متوازن وقادرون على تعويض غياب أي لاعب ولا يهم من يلعب فالكل جاهز للقيام بالمهام المطلوبة منه وتقديم أفضل ما لديه وللفريق بشكل عام".

وأردف غوميز :"المباراة المقبلة قصة مختلفة تماماً في المواجهة الماضية ولا يهم تفوقنا على بيراميدز في السابق، خلال المباراة المقبلة والتفاصيل الصغيرة ستحدد النتيجة، ولن ننظر إلى نتائج سابقة بقدر النظر إلى تجهيز فريقي بشكل كامل للبطولة ومنها لقاء الغد القوي والمرتقب".