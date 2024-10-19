وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الحارس البرازيلي أليسون سيغيب لعدة أسابيع وذلك بعد تعرضه للإصابة أمام كريستال بالاس والتي أقيمت في الساعة 12:30 ظهرا (11:00 بتوقيت غرينتش) وذلك قبل أيام من فترة رزنامة المباريات الدولية، وهي المباراة التي أقيمت بعد أقل من 63 ساعة من مواجهة بولونيا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت قبل تلك المباراة: "إذا كانت الساعة 12:30 ظهرا توقيتا صعبا، إذن سأكون مدربا غبيا حقا لأننا نتدرب في ذلك الوقت".

ورغم ذلك وفي الوقت الذي سيغيب فيه أليسون للإصابة، غير المدرب الهولندي رأيه.

وقال سلوت: "حاولنا أن نكون حذرين معه للغاية، لكن ربما يكون الوقت مناسبا لشرح الأمر مجددا لأن العديد من الشائعات انتشرت حول تصريحي بأنني لا أمانع اللعب في الساعة 12:30، وهذا ما أظنه لأننا نتدرب في نفس الوقت".

وأضاف: "لكن ما يجب أن يفكر به الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري أنه إذا لعبت مباراة مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ثم لعبت يوم السبت الساعة 12:30 ربما سيكون ذلك غير مجد حينما نتعرض لإصابات".