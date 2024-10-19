ويحتضن ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" بمدينة جدة، مواجهات البطولة التي ستقام بنظام خروج المغلوب؛ حيث يلتقي في المواجهة الأولى فريقا ريال مدريد وريال مايوركا، يوم 8 يناير، على أن يواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو في اليوم التالي، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام يوم 12 يناير المقبل.

وكانت السعودية استضافت 4 نسخ سابقة من بطولة كأس السوبر الإسباني، حيث كانت أولى النسخ على الأراضي السعودية عام 2020 في مدينة جدة، وتوّج حينها فريق ريال مدريد باللقب، بعد فوزه على منافسه أتلتيكو مدريد، ثم انتقلت البطولة للعاصمة الرياض في نسختها الثانية، وتوّج بها أيضًا ريال مدريد عام 2022.

أما في النسخة الثالثة فقد توّج فريق برشلونة باللقب الإسباني بعد تغلبه على منافسه ريال مدريد بنتيجة 3-1، وعاد ريال مدريد ليتوج بالنسخة الرابعة في الرياض مطلع العام الجاري.

ويعد فريق برشلونة الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر الإسباني، بعد أن تمكّن من الحصول عليه في 14 مناسبة من إجمالي 27 مشاركة سابقة، يليه فريق ريال مدريد الذي توّج بـ12 لقباً، ويأتي فريق أتلتيك بيلباو ثالثًا بـ3 ألقاب، ثم فريق ديبورتيفو لاكورونا بـ3 ألقاب، وأخيراً فريق أتلتيكو مدريد بلقبين.