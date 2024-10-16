وأعلن الاتحاد الإنجليزي في بيان "أن الفائز بدوري أبطال أوروبا توماس توخل هو المدرب الجديد للمنتخب الأول لإنجلترا وسيعاونه المدرب الإنجليزي أنتوني باري".

وبات توخل، البالغ من العمر 51 عاما، الذي يحلّ بدلا من غاريث ساوثغيت الذي تولى منصبه من 2016 إلى 2024، ولي كارسلي الممددة ولايته الموقتة حتى النافذة الدولية في نوفمبر ضمنا، ثالث مدرب أجنبي في تاريخ "الأسود الثلاثة" بعد الراحل السويدي سفن-غوران إريكسن (2001-2006) والإيطالي فابيو كابيلو (2007-2012).

وبنى توخل سمعته كخبير خططي ذي تفكير هجومي في الدوري الألماني بعد توليه المسؤولية خلفا ليورغن كلوب في ماينتس في عام2009.

وعندما غادر كلوب بروسيا دورتموند في نهاية موسم 2014-2015، حل توخل محله أيضا هناك، مما قاد الفريق إلى الفوز بكأس ألمانيا في عام 2017.

وتعاقد توخل مع باريس سان جرمان في العام التالي ليحل محل أوناي إيمري وفاز بلقب الدوري الفرنسي مرتين متتاليتين.

كما قاد توخل باريس سان جرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في عام 2020، والذي خسره أمام بايرن، قبل مغادرته إلى تشلسي.