وأوضح أيندهوفن في بيان الإثنين أن القرار كان غير متوقع. وأوضح أن 2000 من مشجعيه اشتروا تذاكر المباراة المقررة يوم الثلاثاء المقبل بالفعل وسيستردون أموالهم.

وتابع النادي الهولندي: "هناك حظر كامل على سفر جماهير أيندهوفن إلى باريس أو داخلها".

وأضاف: "رغم عدم وجود عقوبات على أيندهوفن، فإن الشرطة الفرنسية تستشهد باضطرابات سابقة مع المشجعين.. وهناك أيضا بعض القضايا الأمنية المحلية التي تلعب دورا في هذا الأمر".

وألقى مشجعو أيندهوفن ولانس مقذوفات على بعضهم البعض خلال التعادل 1-1 في أكتوبر الماضي.

كما تلقى النادي الهولندي عقوبة بخوض مباراة أوروبية واحدة بدون مشجعيه خارج أرضه عام 2022 بعد شغب جماهيري خلال الهزيمة 1-صفر أمام أرسنال في لندن.

ويملك أيندهوفن نقطة واحدة من مباراتين في دوري أبطال أوروبا، فيما يملك باريس سان جرمان ثلاث نقاط.