واستُبعد يامال (17 عاما) من تشكيلة إسبانيا التي تستعد لمواجهة صربيا غدا الثلاثاء في دوري الأمم الأوروبية، بعدما غادر الملعب في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الفوز 1-صفر على الدنمارك يوم السبت.

وتعرض يامال للعديد من التدخلات القوية من المنتخب الدنماركي وشوهد يعرج أثناء عودته لحافلة الفريق بعد المباراة.

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "الفحوصات الطبية تُظهر أن لامين يعاني من إجهاد في العضلات الخلفية للفخذ الأيسر. مدة الغياب عن التدريبات تتوقف على وتيرة تعافيه".

وكان يامال لاعبا محوريا في مشوار إسبانيا للفوز ببطولة أوروبا 2024. وسجل خمسة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة في 11 مباراة خاضها مع برشلونة في جميع المسابقات هذا الموسم.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني وله 24 نقطة، متقدما بفارق ثلاث نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني.