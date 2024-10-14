وأضاف إيكونج أن السلطات الليبية أجبرت الطائرة التي نقلت الفريق على الهبوط في مطار الأبرق بدلاً من مطار بنغازي، مضيفا أن "الفريق انتظر في مطار مهجور مدة 12 ساعة بدون طعام أو شراب".

وتابع: "في هذه المرحلة، لا نطلب تدخل وزرائنا النيجيريين وإنقاذنا. وبصفتي قائدا للفريق، قررنا ألا نلعب هذه المباراة".

من جانبه، أعلن فيكتور أوسيمين نجم منتخب نيجيريا، تضامنه مع زملائه العالقين في مطار الأبرق.

وكتب أوسيمين عبر حسابه على إنستغرام: "أشعر بخيبة الأمل إزاء المعاملة غير العادلة التي واجهها زملائي في مطار ليبيا، مثل هذه التصرفات تتعارض مع الروح الرياضية، أدعم فريقي وأعلم أنهم سيظلون أقوياء رغم كل العقبات".

وقالت وسائل إعلام إن توقف منظومة الجوازات بالمطار في ليبيا أدى إلى هذه المشكلة.

ماذا حدث؟