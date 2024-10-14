وسجل جاك غريليش (18) وترنت إلكسندر أرنولد (73) وديكلان رايس (83) أهداف إنجلترا، وارتو هوسكونن هدف فنلندا (87).

ورفعت إنجلترا رصيدها إلى 9 نقاط من 4 مباريات في المركز الثاني بعد اليونان المتصدرة التي فازت على إيرلندا 2-0، ليصبح رصيدها 12 نقطة.

وعاد إلى تشكيلة منتخب إنجلترا قائده وهدافه هاري كين الذي غاب عن المباراة التي خسرها "الأسود الثلاثة" الخميس ضد اليونان 1-2 على ملعب "ويمبلي" بداعي إصابة طفيفة تعرض لها خلال مباراة فريقه بايرن ميونيخ ضد إينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني الاسبوع الماضي.

وعموما، أجرى مدرب إنجلترا الموقت لي كارسلي ستة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي واجهت اليونان وأبرزها مشاركة جناح مانشستر سيتي غريليش في حين حل حارس مرمى كريستال بالاس بدلا من جوردان بيكفورد.

وخاض المنتخبان اللقاء على وقع الخسارة في الجولة الماضية، فنلندا على أرضها أمام إيرلندا 1-2 وإنجلترا أمام اليونان بالنتيجة ذاتها.

وبدأت المباراة بسيطرة إنجليزية شبه مطلقة في ربع الساعة الأولى (86 في المئة مقابل 14 لفنلندا)، لكن لاعبي "الأسود الثلاثة" وجدوا صعوبة في اختراق دفاع فنلندا المنظم.

وسرعان ما أثمرت السيطرة عن هدف أول لإنجلترا عندما مرر أنخيل غوميز كرة متقنة باتجاه غريليش ليتابعها الأخير بكرة لولبية داخل شباك الحارس لوكاس هراديتسكي (18).

وفي أول محاولة جادة لفنلندا سدد توبي كيسكينن كرة قوية التقطها هندرسون بسهولة (33).

وتخلى المنتخب الفنلندي عن حذره في الشوط الثاني وأهدر له فريدريك ينسن فرصة ذهبية عندما وصلته الكرة والمرمى مشرع أمامه لكنه سدد عاليا (57).

وضاعف المنتخب الإنجليزي نتيجة المباراة عندما احتسب له الحكم ركلة حرة مباشرة انبرى لها بنجاح مدافع ليفربول ترنت إلكسندر أرنولد من فوق حائط الصد لتتابع الكرة طريقها داخل الشباك (73).

وحسم منتخب "الأسود الثلاثة" النتيجة نهائيا في صالحه عندما أضاف ديكلان رايس الثالث إثر تمريرة من البديل أولي واتكينز الذي حل بدلا من كين منتصف الشوط الثاني (83).

ورد المنتخب الفنلندي بهدف شرفي عبر أرتو هوسكونن قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق بكرة رأسية مستغلا ركلة ركنية.