قاد المهاجم دينيز أونداف منتخب ألمانيا إلى الفوز على حساب مضيفه البوسني 2-1، الجمعة، والانفراد بصدارة المجموعة الثالثة ضمن الجولة الثالثة من الدور الأول للمستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.
وانفرد المنتخب الألماني بصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، مستفيدا من تعادل نظيره الهولندي منافسه الأبرز وخصمه المقبل الإثنين، أمام المجر 1-1.
وتألق مهاجم شتوتغارت مسجلا هدفي "دي مانشافت" في الشوط الأول (30 و36)، قبل أن يقلص المهاجم المخضرم إدين دجيكو النتيجة للبوسنيين (70).
وتحتل هولندا المركز الثاني برصيد 5 نقاط أمام المجر الثالثة بنقطتين، فيما تتذيل البوسنة المجموعة بنقطة يتيمة.