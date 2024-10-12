قاد المهاجم دينيز أونداف منتخب ألمانيا إلى الفوز على حساب مضيفه البوسني 2-1، الجمعة، والانفراد بصدارة المجموعة الثالثة ضمن الجولة الثالثة من الدور الأول للمستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.