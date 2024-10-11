وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، حيث شهد هجوما من المنتخب المصري واستبسالا دفاعيا من منتخب "المرابطون".

وفي الدقيقة 69 من الشوط الأول افتتح محمود حسن "تريزيغيه" أهداف المنتخب المصري من تسديدة قوية بعد ارتداد كرة من الدفاع الموريتاني، ليرفع رصيده من الأهداف مع منتخب مصر إلى 21 في مسيرته.

بعدها بعشر دقائق استغل محمد صلاح عرضية متقنة من الظهير الأيسر محمد حمدي ليودعها في الشباك في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

ووصل صلاح إلى هدفه رقم 57، مع منتخب مصر في 101 مباراة ليصبح على بعد 11 هدفا فقط من معادلة رقم حسام حسن الهداف التاريخي، برصيد 68 هدفا.

وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمّد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط بالتساوي مع منتخبي الرأس الأخضر وبوتسوانا.

واقتربت مصر خطوة كبيرة نحو ضمان التأهل إلى النهائيات القارية حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة.

ويلتقي المنتخبان مجدداً في مباراة الجولة الرابعة الثلاثاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ويحتاج الفراعنة نقطة وحيدة لضمان التأهل رسمياً.