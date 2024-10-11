حسم رئيس اتحاد الكرة السعودي ياسر المسحل، مساء الخميس، موقف المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للأخضر بعد الهزيمة أمام اليابان.
وخسر المنتخب السعودي على أرضه بملعب الجوهرة المشعة بجدة من ضيفه اليابان 0-2، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثالثة، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وقال المسحل خلال تصريحات عقب المباراة: "الأداء كان جيد بنسبة معينة، ولكن بالنهاية الخسارة نتيجة مؤلمة، ولكننا مازلنا في بداية التصفيات، ولابد وأن تركيزنا ينصب على المباريات القادمة، ونعتذر للجميع ونتمنى مساندة اللاعبين".
وأضاف: "لديك لاعبين صغار في العمر يحتاجون لوقت أكثر مع المدرب، ولكن لا يوجد عذر، ولم نقدم مستوى سيء أمام اليابان".
وواصل: "لدينا مشكلة واضحة في تسجيل الأهداف وأعتقد أن المدرب يعرف هذا الأمر، والآن الملف أغلق بالنسبة لليابان".
واختتم رئيس اتحاد الكرة السعودي تصريحاته قائلًا: "أكيد مانشيني سيستمر مع المنتخب، وسنمنحه الثقة حتى التأهل وتحقيق النتائج الإيجابية".