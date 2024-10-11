وخسر المنتخب السعودي على أرضه بملعب الجوهرة المشعة بجدة من ضيفه اليابان 0-2، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثالثة، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال المسحل خلال تصريحات عقب المباراة: "الأداء كان جيد بنسبة معينة، ولكن بالنهاية الخسارة نتيجة مؤلمة، ولكننا مازلنا في بداية التصفيات، ولابد وأن تركيزنا ينصب على المباريات القادمة، ونعتذر للجميع ونتمنى مساندة اللاعبين".

وأضاف: "لديك لاعبين صغار في العمر يحتاجون لوقت أكثر مع المدرب، ولكن لا يوجد عذر، ولم نقدم مستوى سيء أمام اليابان".

وواصل: "لدينا مشكلة واضحة في تسجيل الأهداف وأعتقد أن المدرب يعرف هذا الأمر، والآن الملف أغلق بالنسبة لليابان".

واختتم رئيس اتحاد الكرة السعودي تصريحاته قائلًا: "أكيد مانشيني سيستمر مع المنتخب، وسنمنحه الثقة حتى التأهل وتحقيق النتائج الإيجابية".