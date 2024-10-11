في المباراة الأولى في مدينة ماتورين الفنزويلية، بدا أن النجم ليونيل ميسي العائد إلى تشكيلة الأرجنتين بعد غيابه عن الجولتين السابقتين بسبب الإصابة، وضع أبطال العالم على الطريق الصحيح لاستعادة نغمة الانتصارات عقب الخسارة أمام كولومبيا 1-2 في الجولة الثامنة، عندما تسببت ركلة حرة جانبية انبرى لها في الدقيقة 13 في دربكة أمام مرمى أصحاب الأرض فاستغلها المدافع نيكولاس أوتاميندي وتابعها كرة مرتدة من الدفاع داخل المرمى الخالي مفتتحا التسجيل.

لكن الأداء القتالي الذي قدمته فنزويلا أمام جماهيرها المحلية تُرجم إلى هدف التعادل في منتصف الشوط الثاني عندما قابل المهاجم المخضرم سالومون روندون تمريرة عرضية من إيفرسون سوتيلدو برأسه فوق حارس مرمى خيرونيمو رولي.

وفشلت الأرجنتين في تحقيق الفوز للمباراة الثانية تواليا فاكتفت بنقطة واحدة أبقتها في الصدارة وعلى المسار الصحيح نحو التأهل إلى نهائيات 2026 بعدما رفعت رصيدها إلى 19 نقطة مستغلة خسارة مطاردتها المباشرة كولومبيا أمام مضيفتها بوليفيا 0-1 سجله ميغيليتو في الدقيقة 58.

ولعبت بوليفيا بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 21 اثر طرد مدافعها هيكتور كويار بسبب إعاقته المهاجم روجر بيكر مارتينيس توبينسون لحظة انطلاقه من منتصف الملعب في هجمة مرتدة.

وصعدت بوليفيا إلى المركز السادس برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد كولومبيا عند 16 نقطة في المركز الثاني وباتت مهددة بالتراجع إلى الثالث في حال فوز أوروغواي (15 نقطة) على مضيفتها بيرو الأخيرة (3 نقاط) الجمعة.

وفي الثانية، أنعشت البرازيل آمالها في التأهل المباشر عندما قلبت الطاولة على مضيفتها تشيلي وخطفت منها فوزا قاتلا 2-1.

ووجدت البرازيل التي غاب عن صفوفها العديد من الركائز الأساسية بسبب الإصابة أبرزها نجما ريال مدريد الاسباني فينيسيوس جونيور وإيدر ميليتاو وحارس مرمى ليفربول الإنجليزي أليسون بيكر، نفسها متخلفة بهدف مبكر سجله المهاجم إدواردو فارغاس برأسية من مسافة قريبة فوق حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي إيدرسون.

وانتظرت البرازيل التي حققت فوزها الرابع فقط في التصفيات والثاني في مبارياتها السبع الأخيرة (4 هزائم وتعادل واحد)، حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لإدراك التعادل بضربة رأسية أيضا لمهاجم بوتافوغو إيغور دا كروز إثر تمريرة من مهاجم مانشستر سيتي سافينيو.

ونجح المهاجم الآخر لبوتافوغو لويز هنريكي، بديل سافينيو، في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 89 بتسديدة من حافة المنطقة.

وصعدت البرازيل إلى المركز الرابع برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد تشيلي عند 5 نقاط في المركز التاسع قبل الأخير وباتت مهددة بالتراجع إلى المركز الأخير في حال فوز بيرو على أوروغواي اليوم.