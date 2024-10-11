ويُدين المنتخب السوداني باقتناصه النقطة الثمينة إلى حارس مرماه محمد مصطفى الذي تألق على نحو لافت ولا سيما في الدقائق الأخيرة من اللقاء حيث أبعد تسديدة لاعب وست هام الإنجليزي محمد قدوس الذي صوب من أمام المرمى مباشرة (88).

ورفع منتخب السودان رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف المتصدرة أنغولا (6 نقاط) وتأتي غانا في المركز الثالث بنقطتين والنيجر رابعة بنقطة.

واقتربت الكونغو الديمقراطية من النهائيات بعدما حصدت فوزها الثالث تواليا وجاء على حساب ضيفتها تنزانيا 1-0 في كينشاسا.

ويعود الفضل بفوز فريق المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر إلى التنزاني سيمينت مزيز صاحب الهدف الوحيد خطأ في مرمى فريقه (52).

وتصدرت الكونغو الديمقراطية بالعلامة الكاملة (9 نقاط) أمام تنزانيا (4 نقاط) وإثيوبيا ثالثة بنقطة وغينيا رابعة بلا رصيد.

وخلطت بوتسوانا أوراق المجموعة الثالثة بفوزها على مضيفتها الرأس الأخضر 1-0 في برايا، سجله لاعب الجيش الملكي المغربي توميسانغ أوريبونيي في الدقيقة الثانية.

وتتصدر مصر الترتيب بست نقاط أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا وموريتانيا بثلاث نقاط لكل منهم.

وانتزعت زمبابوي صدارة المجموعة العاشرة موقتا، إثر تغلبها على مضيفتها ناميبيا 1-0 في ويندهوك.

وسجل مهاجم ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي خاما بيليات هدف اللقاء الوحيد (34 من ركلة جزاء).

ورفعت زمبابوي رصيدها إلى 5 نقاط، بفارق نقطة أمام كينيا والكاميرون، اللتين تلتقيان الجمعة، فيما بقيت ناميبيا بلا رصيد إثر ثلاث خسارات.

وخطت بوركينا فاسو بقوة نحو النهائيات، إثر تغلبها على بوروندي 4-1 في واغادوغو ضمن المجموعة الثانية عشرة.

وسجل دانغو واتارا (33 و44) وساشا بانس (34) والمدافع إيسوفو دايو (49) أهداف بوركينا فاسو، وبيانفينو كاناكيمانا (4) هدف بوروندي.

ورفعت بوركينا فاسو رصيدها إلى 7 نقاط أمام السنغال (4) وبوروندي (3) ومالاوي (0).