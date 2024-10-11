وخسر المنتخب الأردني أمام كوريا الجنوبية ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم 2026، بنتيجة 2-0.

وانفردت كوريا الجنوبية بصدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، وتجمد رصيد المنتخب الأردني عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وأنهى المنتخب العُماني لقاءه مع الكويت في ذات المجموعة بفوز عريض بنتيجة 4-0.

ويعد هذا الفوز الأول للمنتخب العُماني بعدما خسر في أول جولتين أمام كل من العراق وكوريا الجنوبية.

وبات المنتخب العُماني في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المنتخب الكويتي المركز الخامس برصيد نقطتين.

وفي مباراة بذات المجموعة، فاز العراق 1- صفر على فلسطين، ليرتفع رصيد "أسود الرافدين" إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات بفارق الأهداف فقط خلف المنتخب الكوري الجنوبي متصدر المجموعة.

وتعادل منتخب البحرين على أرضه مع نظيره الإندونيسي بنتيجة 2-2 ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

وبهذه النتيجة، بات الفريق البحريني في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، بينما تحل إندونيسيا في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

ولم ينجح المنتخب السعودي في الفوز على اليابان، حيث خسر بثنائية نظيفة ليحتل المركز الثالث.

وبالنسبة لمباريات المجموعة الأولى، فاز منتخب قطر على قيرغيزستان 3-1، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام الإمارات، وتعادل مع كوريا الشمالية.

ويحتل المنتخب القطري المركز الرابع برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل منتخب قيرغيزستان المجموعة بدون نقاط.

وتعادل المنتخب الإماراتي في ذات المجموعة مع كوريا الشمالية بنتيجة 1-1، ليحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط خلف إيران وأوزبكستان صاحبة الصدارة.