وذكر نادال أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد نهائي كأس ديفيز.

وقال اللاعب (38 عاما) الذي حصد 14 لقبا في فرنسا المفتوحة وهو رقم قياسي في مقطع فيديو: "مررت بأعوام صعبة خاصة في آخر سنتين".

وأضاف: "بالطبع هذا قرار صعب جدا على نفسي لكنه الوقت المناسب لإسدال الستار على مسيرتي".

وتابع: "أنا متحمس للغاية لأن آخر بطولة أشارك فيها ستكون كأس ديفيز التي أمثل فيها بلدي. سأكمل بها مسيرتي لأن واحدة من لحظات الفرحة الأولى في مشواري كانت في النهائي في إشبيلية عام 2004".

وستقام مرحلة خروج المغلوب لكأس ديفيز في الفترة من 19 إلى 24 نوفمبر.

وعرقلت الإصابات مسيرة نادال وغاب عن فرنسا المفتوحة 2023 وخسر في الدور الأول على يد الألماني ألكسندر زفيريف هذا العام.

وفاز نادال بلقبه الأخير في رولان غاروس عام 2022 وغادر البطولة المقامة على ملاعب رملية في باريس بسجل مذهل إذ حقق 112 انتصارا مقابل أربع هزائم فقط.