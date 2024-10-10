وأوضحت الوكالة أن نجم شيفيلد يونايتد الإنجليزي السابق البالغ من العمر 31 عاما، كان في منزله في ضاحية غليفاذا في جنوب أثينا.

ولم تتوفر تفاصيل إضافية أخرى على الفور حول ظروف وفاته.

ووُلد بالدوك في باكنغهام، وهو يُعد أحد أبرز لاعبي شيفيلد، حيث خاض معه 219 مباراة ضمن مختلف المسابقات، مسجلا 6 أهداف وصانعا 16 تمريرة حاسمة.

وانتقل إلى باناثياكوس في مايو الماضي بعقد يمتد حتى 2027.

وينحدر اللاعب من أصل يوناني من جهة والده، وانضم إلى المنتخب عام 2022 ولعب بقميصه 12 مباراة، آخرها في تصفيات كأس العالم أمام جورجيا في مارس الماضي.