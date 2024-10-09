وقال ديشان عشية مواجهة إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية في بودابست: "كيليان يثير الكثير من الاهتمام حتى عندما لا يكون موجودا. لكنني على يقين من أن كيليان مرتبط بالمنتخب الفرنسي".

ولم يستدعِ المدرب نجم المنتخب لإراحته بعد إصابة في الفخذ الأيسر، لكن اللاعب شارك بشكل أساسي مع ريال في مواجهة فياريال السبت في الدوري الإسباني، الأمر الذي فتح نقاشات حول غيابه عن "الزرق".

وبرّر ديشان قراره إراحة مبابي في مقطع فيديو نشره الاتحاد الفرنسي للعبة الإثنين، بالإشارة إلى قوة الأندية مقارنة بالمنتخبات الوطنية.

وقال: "الأندية دائما كانت تمتلك هذه القوة. ليس الاتحادات هي من تدفع للاعبين. يمكن أن تكون مصالح الأندية والمنتخبات مشتركة إلا عندما تكون هناك مباريات".

وأضاف: "الأهم هو الحوار مع اللاعب. لست هنا لأضع اللاعب في موقف صعب بين النادي والمنتخب. حدث من قبل أنني لم أستدعِ لاعبين ولعبوا مباراة مباشرة بعد نافذة التوقف الدولي. هناك اهتمام متزايد من الأندية تجاه اللاعبين الذين يلعبون في المنتخبات. هذه القوة كانت لديهم، وهي لم تضعف اليوم".

وأكمل المدرب الذي قاد المنتخب الفرنسي إلى لقب كأس العالم 2018 والوصافة عام 2022 "أنا الذي اتخذت القرار (بشأن مبابي) بناء على المعلومات المتاحة لي. صحيح أنه لعب مباراة نهاية الأسبوع، ليس كاملة، ولم يكن في أفضل حالاته. هل هذا في مصلحة اللاعب والمنتخب الفرنسي؟ لا أعتقد ذلك".



