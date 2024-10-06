وجاء الإعلان بعد ساعات قليلة من تعرض اللاعب (32 عاما) لإصابة خطيرة في المباراة ضد فياريال، السبت، في المرحلة التاسعة من بطولة إسبانيا في كرة القدم.

وذكر ريال مدريد، في بيان منشور على موقعه الرسمي: "يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أنه، كما هو مخطط له، اتفق مع داني كارفاخال على تمديد عقد لاعبنا، الذي سيظل مرتبطا بالنادي حتى 30 يونيو 2026".

وتابع: "يريد ريال مدريد أن يظهر له كل دعمه وحبه ويتمنى له الشفاء العاجل حتى نتمكن من الاستمتاع بكرة القدم على أرض الملعب مرة أخرى في أقرب وقت ممكن".