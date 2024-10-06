وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 14 بتسديدة قوية من مسافة بعيدة أطلقها بالبيردي مستغلا ركلة ركنية لعبها لوكا مودريتش، قبل أن يضاعف فينيسيوس جونيور النتيجة بتسديدة قوية في الدقيقة 73.

وكان الريال قد خسر 1-صفر أمام ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء وتعادل في الجولة الماضية من الدوري 1-1 مع أتليتيكو مدريد.

ويحتل الريال المركز الثاني في الترتيب بفارق الأهداف خلف برشلونة ولكل منهما 21 نقطة.

ويظل فياريال، الذي بدأ الموسم بقوة محققا 5 انتصارات في أول تسع مباريات، ثالثا برصيد 17 نقطة.

وبدأ فياريال المباراة بقوة وتدخل أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد لاعتراض عرضية خطيرة لعبها نيكولاس بيبي في الدقيقة الثامنة.

لكن بالبيردي سجل هدف التقدم عندما لعب القائد مودريتش ركلة ركنية استغلها لاعب الوسط ليطلق تسديدة قوية ارتدت من أحد مدافعي فياريال إلى داخل الشباك.

وأهدر جود بلينغهام وكيليان مبابي فرصا لزيادة غلة الأهداف قبل الاستراحة لكن الإيقاع تراجع بعد الاستراحة.

وكاد فياريال، الذي يفتقد جهود هدافه هذا الموسم أيوزي بيريز برصيد ستة أهداف للإصابة، أن يدرك التعادل بعد الاستراحة عندما أطلق أليكس باينا تسديدة قوية لكنها هزت الشباك من الخارج.

وتمكن دفاع فياريال من الحد من خطورة فينيسيوس جونيور الذي زاد نشاطه في نهاية الشوط الأول.

لكن اللاعب البالغ عمره 24 عاما تمكن أخيرا من هز الشباك في الشوط الثاني محرزا هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم.

وحافظ ريال على سجله خاليا من الهزائم في الدوري في 41 مباراة، وهي ثاني أطول مسيرة من نوعها في تاريخ المسابقة بعد 43 لقاء لم يعرف فيها برشلونة طعم الخسارة في 2018.